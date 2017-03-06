Александр Кожевников: «Авангард» с «Ак Барсом» пободаются. С примерно равными шансами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от второго раунда Кубка Гагарина.

- В плей-офф-2017 «Барыс» еще повоюет?

- Боюсь, большой интриги в серии «Магнитки» и «Барыса» мы не увидим, все-таки действующий обладатель Кубка Гагарина - явный фаворит. Хотя постоянное пересечение на льду троек Коваржа и Бойда - это интересно!

- Вы уверены, что эти пересечения будут?

- Они неизбежны. Ведь в плей-офф и Мозякин, и Доус будут играть через смену.

- В целом на втором этапе плей-офф сенсации наконец-то появятся?

- Сомневаюсь. На Западе борьба, конечно, будет, но финал ЦСКА - СКА прогнозировался еще осенью. На Востоке, повторюсь, явный фаворит «Магнитка», а вот Омск с Казанью пободаются. С примерно равными шансами.

Напомним, первые матчи второго раунда плей-офф в Западной конференции будут сыграны 8 марта, на Востоке - днем позже.



