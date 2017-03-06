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Игорь Чугайнов: У «Балтики» один шанс из тысячи уцелеть в ФНЛ

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов поделился мнением, удастся ли новому наставнику «Балтики» Игорю Черевченко вытащить команду из зоны вылета в первенстве ФНЛ.

Напомним, после 24 туров турнира клуб из Калининграда занимает 19-е, предпоследнее место, отставая от 15-й, спасительной строчки на 10 очков.

- Один шанс из тысячи. Чтобы уцелеть, «Балтике» надо пройти весенний отрезок на уровне чемпиона ФНЛ. Да, калининградцы пригласили игроков с именами, но акцент в селекции почему-то был сделан на оборону, хотя интенсивный набор очков подразумевает голы. Тот же «Тамбов» взял Делькина, лучшего бомбардира ФНЛ прошлого сезона. В атаке «Балтики» такого футболиста я не вижу, - сказал Чугайнов.

Весенная часть первенства ФНЛ возобновляется 8 марта.



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