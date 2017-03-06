Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Мостовой: Под руководством Карреры «Спартак» действительно преобразился

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил игру красно-белых под руководством испанского специалиста Массимо Карреры.

- Под руководством Массимо Карреры «Спартак» действительно преобразился. Во-первых, красно-белые показывают хороший зрелищный футбол, во-вторых, в коллективе царит прекрасная атмосфера, ну и в-третьих, всё это в совокупности приносит результат. Москвичи лидируют в чемпионате России, имеют неплохой отрыв от ближайших преследователей, и есть такое ощущение, что сбавлять обороты спартаковцы не намерены. Все это - заслуга Массимо Карреры, который прекрасно справляется со своей работой. Клубу действительно пора задуматься о продлении контракта со специалистом. Ничего удивительного нет и в том, что финансовые условия нового договора станут более выгодными для итальянца - он этого заслужил, - цитируют Мостового «Известия».

Напомним, что сегодня в СМИ появилась новость, что руководство «Спартака» планирует продлить контракт с Каррерой по окончании сезона на более выгодных для тренера условиях. 

После 18 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 41 очко. вчера красно-белые сыграли вничью с «Краснодаром» - матч завершился со счетом 2:2.   


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Егоров – «Спартак» и «Анжи»Официальный сайт РФС опубликовал имена арбитров, назначенных на матчи 19-го тура чемпионата России по футболу.Александр Бубнов: Ставлю на «Рубин», потому что он сильнее «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Анжи» - «Рубин».«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»Когда Смолов взял мяч в руки и пошел к точке, я удивился: Куда же ты! Остановись!Хавьер Грасия: У меня лучшая в мире командаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия объяснил, почему казанский клуб никого не купил в зимнее трансферное окно.ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих командГлава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях поведения болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит» (0:0).Двоих фанатов «Спартака» задержали в Краснодаре на 15 сутокВ Краснодаре в воскресенье полиция задержала двух болельщиков «Спартака», сообщает ЮГА.ру.Букмекеры отдают предпочтение «Рубину» в матче с «Анжи»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 18-го тура чемпионата России, в которой «Анжи» примет «Рубин».«Спартак» пропустил больше всех голов с пенальтиВчера в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» – 2:2. На 73-й минуте Федор Смолов сравнял счет, реализовав пенальти.Ребров пропустил десять голов с пенальти подрядВчера в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» – 2:2. На 73-й минуте Федор Смолов сравнял счет, реализовав пенальти.Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Еременко выставил на продажу дом в ФинляндииПолузащитник ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу дом в Финляндии, сообщает Iltalehti.Долги «Томи» по налогам и взносам выросли до 70 млн рублей«Томь» перечислил 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.Александр Шмурнов: Оборона – это то, что пока удается Каррере хуже всегоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:2).Андрей Червиченко: Судейство Безбородова – черная клякса на матче в КраснодареАндрей Червиченко: Судейство Безбородова – черная клякса на матче в КраснодареБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную ничью красно-белых с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.Алексей Игонин: Если Луческу – тренер уровня чемпионата России, то не стоит завышать ожиданияЭкс-капитан «Зенита» Алексей Игонин оценил шансы питерского клуба в борьбе за чемпионский титул.«Спартак» по окончании сезона предложит новый контракт Каррере с увеличением зарплаты вдвое«Спартак» по окончании сезона намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой, сообщают «Известия».«Анжи» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В заключительном матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Рубином».РФПЛ. 18-й тур. «Анжи» примет «Рубин» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Денис Глушаков: Не пожал руку Каррере? Не стоит тут раздуватьПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере во время замены в матче с «Краснодаром» (2:2).Гилерме провел двухсотый матч за «Локомотив»Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме в мате с «Крыльями Советов» (3:0) провел свой двухсотый матч в составе московского клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников.
Главные новости
Футбол
Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Егоров – «Спартак» и «Анжи»
Теннис
Участникам теннисного турнира в Сан-Паулу будут подавать мячи бездомные собаки (видео)
Футбол
Аллегри опроверг информацию, что летом возглавит «Арсенал»
MMA
Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки новым видом спорта
Футбол
ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих команд
Лыжный спорт
Венесуэльский лыжник: Пока я был в Финляндии, меня называли героем, звездой, даже суперзвездой!
Футбол
Двоих фанатов «Спартака» задержали в Краснодаре на 15 суток
Футбол
Нойер может пропустить ответный матч Лиги чемпионов против «Арсенала»
Футбол
«Спартак» пропустил больше всех голов с пенальти
Хоккей
Сорокин, Анелев, Козун и Кравцов – лучшие игроки первого раунда Кубка Гагарина
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Мостовой
Александр Мостовойвсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости