Александр Мостовой: Под руководством Карреры «Спартак» действительно преобразился

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил игру красно-белых под руководством испанского специалиста Массимо Карреры.

- Под руководством Массимо Карреры «Спартак» действительно преобразился. Во-первых, красно-белые показывают хороший зрелищный футбол, во-вторых, в коллективе царит прекрасная атмосфера, ну и в-третьих, всё это в совокупности приносит результат. Москвичи лидируют в чемпионате России, имеют неплохой отрыв от ближайших преследователей, и есть такое ощущение, что сбавлять обороты спартаковцы не намерены. Все это - заслуга Массимо Карреры, который прекрасно справляется со своей работой. Клубу действительно пора задуматься о продлении контракта со специалистом. Ничего удивительного нет и в том, что финансовые условия нового договора станут более выгодными для итальянца - он этого заслужил, - цитируют Мостового «Известия».

Напомним, что сегодня в СМИ появилась новость, что руководство «Спартака» планирует продлить контракт с Каррерой по окончании сезона на более выгодных для тренера условиях.



После 18 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 41 очко. вчера красно-белые сыграли вничью с «Краснодаром» - матч завершился со счетом 2:2.



