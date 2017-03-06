Станислав Крицюк: Чемпионские амбиции «Спартака»? У нас много таких команд

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.

- По горячим следам кажется, что счет по игре, - сказал вратарь. - Мы бились до конца, хотели выиграть.

- Можно ли сказать, что «Спартак» действительно команда с чемпионскими амбициями?

- Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.

- Успеваете восстанавливаться между большим количеством матчей?

- Ну, для этого тренируемся и работаем. Должны уже привыкнуть, ведь это не первые недели у нас такие.

- Какое настроение в раздевалке после игры?

- Хотелось, конечно, выиграть. Но неплохо, что не проиграли. Бились до конца. Тем более, что у нас травмированных много, и хотелось бы, чтобы они быстрее вернулись в строй.