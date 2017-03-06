Станислав Крицюк: Чемпионские амбиции «Спартака»? У нас много таких команд
Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.
- По горячим следам кажется, что счет по игре, - сказал вратарь. - Мы бились до конца, хотели выиграть.
- Можно ли сказать, что «Спартак» действительно команда с чемпионскими амбициями?
- Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.
- Успеваете восстанавливаться между большим количеством матчей?
- Ну, для этого тренируемся и работаем. Должны уже привыкнуть, ведь это не первые недели у нас такие.
- Какое настроение в раздевалке после игры?
- Хотелось, конечно, выиграть. Но неплохо, что не проиграли. Бились до конца. Тем более, что у нас травмированных много, и хотелось бы, чтобы они быстрее вернулись в строй.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция