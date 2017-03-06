Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Крицюк: Чемпионские амбиции «Спартака»? У нас много таких команд

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.

- По горячим следам кажется, что счет по игре, - сказал вратарь. - Мы бились до конца, хотели выиграть.

- Можно ли сказать, что «Спартак» действительно команда с чемпионскими амбициями?

- Я могу сказать, что хорошая команда. А чемпионские амбиции? Не знаю, у нас много таких команд. Финальный этап сезона покажет.

- Успеваете восстанавливаться между большим количеством матчей?

- Ну, для этого тренируемся и работаем. Должны уже привыкнуть, ведь это не первые недели у нас такие.

- Какое настроение в раздевалке после игры?

- Хотелось, конечно, выиграть. Но неплохо, что не проиграли. Бились до конца. Тем более, что у нас травмированных много, и хотелось бы, чтобы они быстрее вернулись в строй.

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УЕФА оставил в силе дисквалификацию ЕременкоУЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста, сообщает официальный твиттер армейцев.«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит предварительные итоги 18-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший поле на 82-й минуте воскресного матча с «Краснодаром» (2:2), прошел сегодня медицинское обследование.Защитник «Амкара» Конде вызван в сборную ГвинеиЗащитник «Амкара» Секу Конде получил вызов в сборную Гвинеи, которой предстоит провести два товарищеских матча, сообщается на официальном сайте пермского клуба.Луис Адриано: Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый голНападающий «Спартака» Луис Адриано сообщил, что рад своему дебюту за «Спартак» в матче с «Краснодаром».Виктор Классон: Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»?Новичок «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от встречи с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы.Александр Мостовой: Под руководством Карреры «Спартак» действительно преобразилсяБывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил игру красно-белых под руководством испанского специалиста Массимо Карреры.Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Егоров – «Спартак» и «Анжи»Официальный сайт РФС опубликовал имена арбитров, назначенных на матчи 19-го тура чемпионата России по футболу.Александр Бубнов: Ставлю на «Рубин», потому что он сильнее «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Анжи» - «Рубин».«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»«У нас в стране появился, наконец, нападающий с сильным характером!»Когда Смолов взял мяч в руки и пошел к точке, я удивился: Куда же ты! Остановись!Хавьер Грасия: У меня лучшая в мире командаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия объяснил, почему казанский клуб никого не купил в зимнее трансферное окно.ЦСКА – «Зенит». КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих командГлава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о нарушениях поведения болельщиков в матче 18-го тура чемпионата России ЦСКА - «Зенит» (0:0).Двоих фанатов «Спартака» задержали в Краснодаре на 15 сутокВ Краснодаре в воскресенье полиция задержала двух болельщиков «Спартака», сообщает ЮГА.ру.Букмекеры отдают предпочтение «Рубину» в матче с «Анжи»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 18-го тура чемпионата России, в которой «Анжи» примет «Рубин».«Спартак» пропустил больше всех голов с пенальтиВчера в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» – 2:2. На 73-й минуте Федор Смолов сравнял счет, реализовав пенальти.Ребров пропустил десять голов с пенальти подрядВчера в матче 18-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» – 2:2. На 73-й минуте Федор Смолов сравнял счет, реализовав пенальти.Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Еременко выставил на продажу дом в ФинляндииПолузащитник ЦСКА Роман Еременко выставил на продажу дом в Финляндии, сообщает Iltalehti.Долги «Томи» по налогам и взносам выросли до 70 млн рублей«Томь» перечислил 30 миллионов рублей на погашение задолженностей по налогам, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.Александр Шмурнов: Оборона – это то, что пока удается Каррере хуже всегоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак» (2:2).
Главные новости
Футбол
УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко
Футбол
Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»
Футбол
50-летний японец Миура стал самым возрастным футболистом в мире
Легкая атлетика
Российские легкоатлеты Бутенко, Реньжина и Адасько подали индивидуальные заявки в IAAF
Футбол
«Ростов» продал все билеты на матч с «МЮ»
Футбол
Луис Адриано: Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый гол
Футбол
Виктор Классон: Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»?
Футбол
Сын Тарханова возглавил молодежную команду «Урала»
Футбол
Станислав Крицюк: Чемпионские амбиции «Спартака»? У нас много таких команд
Футбол
Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Егоров – «Спартак» и «Анжи»
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Станислав Крицюк
Станислав Крицюквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости