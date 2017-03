Андреас «Xyp9x» Хойслет признан лучшим игроком IEM Katowice 2017

Игрок датской команды Astralis Андреас «Xyp9x» Хойслет был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире IEM Katowice 2017.

