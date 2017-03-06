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Сын Тарханова возглавил молодежную команду «Урала»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Юрий Тарханов, сын главного тренера «Урала» Александра Тарханова, возглавил молодежную команду клуба из Екатеринбурга, сообщается на его официальном сайте.

Возглавлявший «молодежку» «Урала» в первой части сезона Погос Галстян перешел на работу в основную команду.

- В «Нике» я работал пятый год. За это время появилась уверенность в своих силах, - прокомментировал свое назначение Тарханов-младший. - Появилось желание поработать на более высоком уровне. Хочется дальше прогрессировать, открывать для себя что-то новое. Иначе никак. Тренер, как и футболисты, должен совершенствоваться.

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