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Виктор Классон: Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»?

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Новичок «Краснодара» Виктор Классон поделился ожиданиями от встречи с «Сельтой» в 1/8 финала Лиги Европы.

– Трудно сравнивать уровень различных чемпионатов и команд, которые их представляют, – сказал шведский полузащитник. – В любом случае, уверен, что игры будут тяжелыми для нас, потому что испанский футбол – один из сильнейших в мире. Однако для нашей команды нет ничего невозможного. Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»? Но, с другой стороны, «Краснодар» никогда так высоко не забирался в еврокубке, и опыта подобных встреч у клуба пока нет. Что ж, будем приобретать его уже по ходу матчей. Постараемся как можно лучше подготовиться к играм с «Сельтой» и выдать в них наш максимум, а там уже посмотрим, что из этого выйдет.

Первая встреча команд пройдет в Виго 9 марта, ответный матч – через неделю.

Голосование: Как завершится противостояние «Краснодара» и «Сельты»?

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