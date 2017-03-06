Альберт Демченко: План на ОИ-2018 – три медали

Главный тренер сборной России Альберт Демченко рассказал о медальных планах национальной команды на Олимпийские игры в Пхенчхане.

- У нас есть целевая программа, утвержденная на четыре года. Там заложены три медали на Олимпийские игры – в командной гонке, у женщин и мужчин. Достоинство не обсуждается. Я не люблю мечтать, я прагматик. Двухместные экипажи мы пока не обсуждаем, для нас это достаточно тяжелая тема. Сейчас у нас небольшой провальчик с ними. Но в молодежной команде два экипажа готовятся. Надеюсь, к Олимпиаде в Китае что-то из них получится, - сказал Демченко.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.