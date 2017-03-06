Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Альберт Демченко: План на ОИ-2018 – три медали

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Альберт Демченко рассказал о медальных планах национальной команды на Олимпийские игры в Пхенчхане.

- У нас есть целевая программа, утвержденная на четыре года. Там заложены три медали на Олимпийские игры – в командной гонке, у женщин и мужчин. Достоинство не обсуждается. Я не люблю мечтать, я прагматик. Двухместные экипажи мы пока не обсуждаем, для нас это достаточно тяжелая тема. Сейчас у нас небольшой провальчик с ними. Но в молодежной команде два экипажа готовятся. Надеюсь, к Олимпиаде в Китае что-то из них получится, - сказал Демченко.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Она – Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет!Она – Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет!Евгения Соболева уже 14 раз подряд выигрывала чемпионат России. Ей всего 28 лет, а она в статусе чемпионки половину всей своей жизни.Апелляция Алояна на лишение олимпийского серебра будет рассмотрена в маеСпортивный арбитражный суд в Лозанне в мае рассмотрит апелляцию российского боксера Миши Алояна на решение о лишении его серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Глава USADA: Участие российских спортсменов испортило две последние ОлимпиадыГлава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Олимпийские игры в Сочи и Рио-де-Жанейро были испорчены участием российских спортсменов.Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и ШубенковаФедеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и ШубенковаФедеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой, поданные ими в августе 2016 года на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) о недопуске российских легкоатлетов до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.Умар Кремлев: Федору Чудинову предлагали выступить на ОлимпиадеГлава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев заявил, что российскому боксеру-профессионалу Федору Чудинову предлагали принять участие на Олимпийских играх в Рио.Сборная России завоевала серебро на этапе Кубка мира в Германии в эстафетеРоссийские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.«Соль с йодом, шалфей – так только русские лечатся!» Откровения чемпионки Рио«Соль с йодом, шалфей – так только русские лечатся!» Откровения чемпионки РиоЕкатерина Макарова объяснила «Советскому спорту», как ее изменила Олимпиада, и почему ей не нужны исключения от ВАДА.Мария Шарапова: Было тяжело пропустить ОИ, а на турниры большого шлема внимания не обращалаРоссийская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после дисквалификации, рассказала, как проводила 2016 год.Юлия Ефимова: Неприятно, что обо мне негативно высказался такой человек, как ФелпсДвукратная серебряная медалистка Олимпийских игр-2016 Юлия Ефимова разочарована тем, что ее подверг критике легендарный американский пловец Майкл Фелпс.Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по санному спорту в эстафетеНа чемпионате Европы по санному спорту в Иглсе (Австрия) состоялась эстафета. Третье место в ней заняла сборная России.Японец Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 м брассомЯпонский пловец Иппэй Ватанабэ установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на турнире в Токио.Стал известен состав сборной России на чемпионат мираТренерский штаб сборной России огласил состав на чемпионат мира-2017. Об этом сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.Екатерина Макарова: После победы на Олимпиаде я могу играть раскрепощенно и получать от этого удовольствие34-я ракетка мира Екатерина Макарова после победы над Доминикой Цибулковой из Словакии (6:2, 6:7 (3:7), 6:3) в третьем круге Australian Open рассказала о том, что ее мотивирует продолжать карьеру.Андрей Дмитриев: В чистоте Шубенкова и Кучиной сомнений нет, а к Клишиной есть вопросы. Как ее вообще допустили до Олимпиады!Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, что у него есть сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.Валентин Балахничев: Вряд ли всю сборную России могут отстранить от ОИ-2018Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал возможное отстранение сборной от Игр-2018.Альберт Демченко: Все ребята отработали в Сигулде хорошоГлавный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко оценил результаты команды на шестом этапе Кубка мира в Сигулде.Виталий Мутко: У наших саночников появилась спортивная злость после допингового психозаВице-премьер Виталий Мутко назвал факторы, которые способствовали успешному выступлению сборной России по санному спорту на этапе Кубка мира в Сигулде.Роман Репилов: Думаю, можно будет рассчитывать на медали и на чемпионате мираРоссийский саночник Роман Репилов поделился впечатлениями от выступления на этапе Кубка мира в в латвийской Сигулде.Сборная России выиграла этап Кубка мира по санному спорту в эстафетеВ Сигулде (Латвия) прошел этап Кубка мира по санному спорту. Победу в эстафете одержала сборная России.Наталья Гарт: Нет сомнений в том, что наши саночники поедут на ОИ-2018Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что не сомневается в том, что российские саночники поедут на Олимпийские игры 2018 года.
Главные новости
Футбол
УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко
Футбол
Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»
Футбол
50-летний японец Миура стал самым возрастным футболистом в мире
Легкая атлетика
Российские легкоатлеты Бутенко, Реньжина и Адасько подали индивидуальные заявки в IAAF
Футбол
«Ростов» продал все билеты на матч с «МЮ»
Футбол
Луис Адриано: Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый гол
Футбол
Виктор Классон: Мы прошли «Фенербахче», так почему бы теперь не одолеть «Сельту»?
Футбол
Сын Тарханова возглавил молодежную команду «Урала»
Футбол
Станислав Крицюк: Чемпионские амбиции «Спартака»? У нас много таких команд
Футбол
Мешков рассудит «Локомотив» и «Краснодар», Егоров – «Спартак» и «Анжи»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Альберт Демченко
Альберт Демченковсе новости
ОИ-2016
ОИ-2016