Букмекеры считают, что «Арсенал» и «Бавария» вновь выдадут результативный матч

Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Арсенал» примет «Баварию».

По мнению экспертов, эта игра, как и первая, завершившаяся убедительной победой мюнхенцев со счетом 5:1, окажется результативной.

Коэффициент на то, что команды на двоих забьют три мяча и больше, составляет 1,54, тогда как тотал меньше 2,5 идет за 2,55.

Матч в Лондоне пройдет во вторник и начнется в 22:45 мск.

Матч Арсенал - Бавария Место и дата 07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция



