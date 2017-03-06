Букмекеры считают, что «Арсенал» и «Бавария» вновь выдадут результативный матч
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «Арсенал» примет «Баварию».
По мнению экспертов, эта игра, как и первая, завершившаяся убедительной победой мюнхенцев со счетом 5:1, окажется результативной.
Коэффициент на то, что команды на двоих забьют три мяча и больше, составляет 1,54, тогда как тотал меньше 2,5 идет за 2,55.
Матч в Лондоне пройдет во вторник и начнется в 22:45 мск.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически