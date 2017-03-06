Российские легкоатлеты Бутенко, Реньжина и Адасько подали индивидуальные заявки в IAAF

Российский метатель диска Виктор Бутенко, бегунья Екатерина Реньжина и Диана Адасько, специализирующаяся на тройном прыжке, направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных турнирах, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Екатерина Реньжина, Диана Адасько и Виктор Бутенко подали заявки в IAAF для участия в международных соревнованиях», - сказала Трущенкова.



