Защитник «Амкара» Конде вызван в сборную Гвинеи

Защитник «Амкара» Секу Конде получил вызов в сборную Гвинеи, которой предстоит провести два товарищеских матча, сообщается на официальном сайте пермского клуба.

24 марта во Франции гвинейцы сыграют со сборной Габона, а 28 марта в Бельгии - со сборной Камеруна, где через два года пройдет финальный турнир Кубка Африканский Наций.

На счету 23-летнего футболиста - шесть матчей за национальную сборную своей страны.