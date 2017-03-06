Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший поле на 82-й минуте воскресного матча с «Краснодаром» (2:2), прошел сегодня медицинское обследование.

Как сообщил глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, у игрока выявлено частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи» в 19-м туре чемпионата России.

– Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения, – прокомментировал ситуацию главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. – Это важный для нас игрок – и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать. А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!