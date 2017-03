Team Dignitas победила на HotS Global Championship Western Clash

RuHub представила список аналитиков и комментаторов на квалификацию к The Kiev Major Студия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать закрытую квалификацию к The Kiev Major.

В Heroes of the Storm появится герой из StarCraft В грядущем обновлении для Heroes of the Storm появится новый герой из вселенной StarCraft.