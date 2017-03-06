УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко
УЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста, сообщает официальный твиттер армейцев.
Напомним, УЕФА дисквалифицировал 29-летнего хавбка за положительную допинг-пробу на кокаин. Позже стало известно, что решение об отстранении хавбека от футбола также распространяется на все турниры под эгидой ФИФА и организаций, которые входят в состав федерации.
В конце прошлого года Еременко обратился в суд с апелляцией.
⚡️ УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Романа Ерёменко pic.twitter.com/NAYl9NO0hJ— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 марта 2017 г.
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