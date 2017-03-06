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УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

УЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста, сообщает официальный твиттер армейцев.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал 29-летнего хавбка за положительную допинг-пробу на кокаин. Позже стало известно, что решение об отстранении хавбека от футбола также распространяется на все турниры под эгидой ФИФА и организаций, которые входят в состав федерации.

В конце прошлого года Еременко обратился в суд с апелляцией.

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