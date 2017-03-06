Владимир Крикунов: Уфимцы просто не были готовы физически к серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился мнением о серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (4-1).

- Уфимцы просто не были готовы физически. Да и морально в какой-то степени. По концовке чемпионата я видел, что «Ак Барс» заранее начал готовиться к плей-офф. Билялетдинов – опытный тренер, который проходил этот путь не раз. Я сразу сказал: «Казанцы пройдут Уфу». Да, будет борьба, но преимущество точно у «Ак Барса». Так оно и получилось, – сказал Крикунов, - приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Во втором раунде «Ак Барс» встретится с «Авангардом». Первые два матча пройдут в Омске 9 и 11 марта соответственно. В других четвертьфинальных парах встретятся ЦСКА - «Локомотив», СКА - «Динамо» Мск, «Металлург» Мг - «Барыс». Встречи на «Западе» стартуют 8 марта. Игры в Восточной конференции начнутся днем позже.

