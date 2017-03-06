Визит Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» связан со съемками фильма «Тренер» (фото)

По информации «Советского спорта», визит известного актера Данилы Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» (2:2) связан со съемками фильма «Тренер».

Фильм «Тренер» – режиссерский дебют Козловского, известного по главным ролям в фильмах «Легенда № 17», «Экипаж», «Викинг». В «Тренере» Данила также исполнит главную роль.

Сюжет основан на истории лучшего игрока сборной, который не забивает решающий пенальти и завершает карьеру. Становится тренером провинциальной футбольной команды и добивается с ней успеха.

Ранее сообщалось, что съемочную группу консультировал экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий. Не исключено, что в Краснодаре Данила Козловский тоже консультировался с кем-либо по съемкам картины.

Сам Данила, которому дозвонился корреспондент «Советского спорта», от комментариев отказался. Его брат Егор, в свою очередь, не исключил, что посещение матча может быть связано со съемками «Тренера».

В прокат картину планируют выпустить в 2018 году.