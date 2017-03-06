Сергей Шепелев: Серию «Трактор» – «Барыс» выиграло ударное звено казахстанской команды

Олимпийский чемпион Сергей Шепелев прокомментировал итоги серии «Трактор» - «Барыс» (2-4).

- Серию «»Трактор» – «Барыс» выиграло ударное звено казахстанской команды. По уровню мастерства соперники примерно равны. Но Доус и компания сказали веское слово. Даже при том, что не было в составе Боченски, лидеры «Барыса» набирали очки в каждом матче. Не думаю, что Гатиятуллин проиграл Занковцу, просто своих Доуса и Бойда у «Трактора» нет. Тем интереснее будет посмотреть, что лидеры «Барыса» противопоставят Мозякину, Коваржу и Зарипову, - приводит слова Шепелева официальный сайт КХЛ.

Во втором раунде «Барыс» встретится с «Металлургом». Первые два матча пройдут в Магнитогорске 9 и 11 марта соответственно. В других четвертьфинальных парах встретятся ЦСКА - «Локомотив», СКА - «Динамо» Мск, «Авангард» - «Ак Барс». Встречи на «Западе» стартуют 8 марта. Игры в Восточной конференции начнутся днем позже.