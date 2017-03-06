Елена Вяльбе: Кальсина и Гущина похоронили два места в сборной – на следующий год их в команде не будет

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала выступление женской сборной России на чемпионате мира в Лахти.

- Не только я, но и вся команда довольна: пять медалей и практически все в очень красивой борьбе. Никогда чужие болельщики так не благодарили команду за борьбу, как после мужской эстафеты. Нам обидно, что мы вторые, но это тоже огромный шаг вперед.Конечно, женщины-норвежки не дали никому шансов, но надо работать и верить, что победа может быть и здесь. Я недовольна женской командой, не буду этого отрицать.Есть несколько спортсменок, которыми я недовольна вообще. В первую очередь, это Юля Чекалева. Я не знаю, что происходит с человеком. Может, ее устраивает позиция: что имею, уже неплохо. Но я считаю, она минимум должна быть в шестерке, а максимум - бороться за медали. Полина Кальсина никогда хорошо не бегала эстафеты, бежать должна была Маша Гущина. За день до заявки Мария позвонила и сказал, что плохо себя чувствует. На следующий день выяснилось, что никакой болезни не было, я так понимаю, она просто отказалась в пользу Полины, потому что они дружат. Это сыграло плохую службу им обеим. Они похоронили два места в сборной — ни Полины, ни Маши на следующий год в команде не будет. Такие вещи делать нельзя, - сказал Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

В женской российской команде медали завоевали только Юлия Белорукова и Наталья Матвеева, ставшие вторые в командном спринте.