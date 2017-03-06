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Гендиректор «Томи»: После «Ростова» боюсь, какая ситуация будет в матче с ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев признался, что после разгромного поражения от «Ростова» (0:6) исход следующей встречи чемпионата России с ЦСКА вызывает у него большие опасения.

Игра пройдет в Москве 11 марта.

«Говоря про матч с «Ростовом», ребята этих звезд, которые без пяти минут в прошлом сезоне могли стать чемпионами, видели только по телевизору. Теперь боюсь, какая ситуация будет с ЦСКА, когда увидят Акинфеева, Дзагоева, братьев Березуцких и других, на чьих именах росли. Но как говорится, что есть, то есть. Что умеют, то и будут показывать», - цитирует Киселева «Р-Спорт».

Матч

Томь - Ростов - 0:6 (0:2)

Голы

Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).

Состав

Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)

Предупреждения:

Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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