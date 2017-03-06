Гендиректор «Томи»: После «Ростова» боюсь, какая ситуация будет в матче с ЦСКА
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев признался, что после разгромного поражения от «Ростова» (0:6) исход следующей встречи чемпионата России с ЦСКА вызывает у него большие опасения.
Игра пройдет в Москве 11 марта.
«Говоря про матч с «Ростовом», ребята этих звезд, которые без пяти минут в прошлом сезоне могли стать чемпионами, видели только по телевизору. Теперь боюсь, какая ситуация будет с ЦСКА, когда увидят Акинфеева, Дзагоева, братьев Березуцких и других, на чьих именах росли. Но как говорится, что есть, то есть. Что умеют, то и будут показывать», - цитирует Киселева «Р-Спорт».
Матч
Голы
Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).
Состав
Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)
Предупреждения:
Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция