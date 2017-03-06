Гендиректор «Томи»: После «Ростова» боюсь, какая ситуация будет в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев признался, что после разгромного поражения от «Ростова» (0:6) исход следующей встречи чемпионата России с ЦСКА вызывает у него большие опасения.

Игра пройдет в Москве 11 марта.

«Говоря про матч с «Ростовом», ребята этих звезд, которые без пяти минут в прошлом сезоне могли стать чемпионами, видели только по телевизору. Теперь боюсь, какая ситуация будет с ЦСКА, когда увидят Акинфеева, Дзагоева, братьев Березуцких и других, на чьих именах росли. Но как говорится, что есть, то есть. Что умеют, то и будут показывать», - цитирует Киселева «Р-Спорт».