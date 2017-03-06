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Сергей Устюгов: Не люблю, когда медали и Кубки находятся на виду

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что не любит выставлять свои награды на показ.

- Все мои родные очень рады. Я знаю, что меня все время смотрят дедушка с бабушкой и два моих дяди. Сильно соскучился по семье. Хочу приехать домой, поменять номер телефона и понять, что я живу не только лыжными гонками. Все мои медали хранятся в черном мешке. Это мешок под кроссовки, который дали на чемпионате России. Не люблю, когда медали и Кубки на виду находятся. У меня дома на видном месте они будут только после завершения карьеры. Если олимпийская медаль? Будет валяться в том же мешке.На этом чемпионате я был суеверным. На протяжении всего сезона я не стригся, не стриг ногти. Ребята говорили, мол, жди дома, там сделаешь нормальную прическу, - сказал Устюгов в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира в активе Устюгова две золотые и три серебряные медали.

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