Валерий Чалый: Сейчас у «Краснодара» большие проблемы с составом

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый дал комментарий по матчу 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» (2:2).

- Такие игры – украшение чемпионата России, особенно по сравнению с матчем «Крылья Советов» – «Локомотив», прошедшим практически без зрителей на нейтральном поле. В Краснодаре был яркий праздник не только для болельщиков игравших команд, которые присутствовали на этом прекрасном стадионе, но и для всех зрителей. Такие матчи – то, ради чего мы и любим футбол.

Хочу отметить, что у «Краснодара» большие проблемы с составом. Было заметно отсутствие опорного полузащитника Каборе – именно из его зоны в ворота команды пришёл второй пропущенный гол. Правого защитника у «Краснодара» играл номинальный центральный защитник Мартынович. Обычно профильные крайние защитники чаще атакуют, но, может быть, выход Мартыновича на эту позицию позволил «Краснодару» более строго сыграть в обороне, - цитирует Чалого портал Euro-Football.ru.