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Валерий Чалый: Сейчас у «Краснодара» большие проблемы с составом

Источник:  Euro-Football.RuКомментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый дал комментарий по матчу 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» (2:2). 

- Такие игры – украшение чемпионата России, особенно по сравнению с матчем «Крылья Советов» – «Локомотив», прошедшим практически без зрителей на нейтральном поле. В Краснодаре был яркий праздник не только для болельщиков игравших команд, которые присутствовали на этом прекрасном стадионе, но и для всех зрителей. Такие матчи – то, ради чего мы и любим футбол.

Хочу отметить, что у «Краснодара» большие проблемы с составом. Было заметно отсутствие опорного полузащитника Каборе – именно из его зоны в ворота команды пришёл второй пропущенный гол. Правого защитника у «Краснодара» играл номинальный центральный защитник Мартынович. Обычно профильные крайние защитники чаще атакуют, но, может быть, выход Мартыновича на эту позицию позволил «Краснодару» более строго сыграть в обороне, - цитирует Чалого портал Euro-Football.ru.

Напомним, Валерия Чалого на посту главного тренера «Рубина» сменил испанец Хави Грасия. 

По итогам 18-го тура «Спартак» сохранил 5-очковый отрыв от «Зенита» в турнирной таблице РФПЛ.

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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