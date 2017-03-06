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Лукаку стал лучшим бомбардиром «Эвертона» в АПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард ливерпульского «Эвертона» Ромелу Лукаку благодаря голу в ворота «Тоттенхэма» (2:3) в матче 27-го тура АПЛ стал лучшим бомбардиром «ирисок» в истории турнира.

Ранее у 23-летнего бельгийца было 60 голов за клуб в премьер-лиге, по этому показателю он делил первое место с легендарным Данканом Фергюсоном. Но гол, забитый в игре 27-го тура АПЛ сделал Ромелу лучшим бомбардиром клуба в истории премьер-лиги.

Кстати, чтобы подняться на вершину таблицы клубных бомбардиров, Лукаку потребовалось в два раза меньше матчей, чем Фергюсону – 129 игр против 239-ти.

Правда, до лучшего бомбардира «Эвертона» всех времен и народов – Дикси Дина – Лукаку еще далеко. Звезда 1920-30-х годов за 12 лет в «Эвертоне» наколотил 349 мячей.

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