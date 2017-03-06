Еременко подаст в CAS апелляцию на решение УЕФА о своей дисквалификации

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации.

– Обосновывая свою позицию, мы основывались на достаточно новой и необычной практике Спортивного арбитражного суда. Однако в УЕФА это или не восприняли, или же просто решили переложить все на суд в Лозанне. Мы изначально рассматривали вариант, что если нас решение УЕФА не устроит, мы пойдем в CAS. Так что оспаривать решение УЕФА в Лозанне мы будем обязательно, – рассказал юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

УЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал 29-летнего хавбка за положительную допинг-пробу на кокаин. Позже стало известно, что решение об отстранении хавбека от футбола также распространяется на все турниры под эгидой ФИФА и организаций, которые входят в состав федерации.