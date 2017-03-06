Озил пропустит ответный матч «Арсенала» с «Баварией» в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Германии Месут Озил не сможет помочь «Арсеналу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Футболист еще не оправился от простуды, из-за которой он был вынужден пропустить матч 27-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».

Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.

Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.