Озил пропустит ответный матч «Арсенала» с «Баварией» в Лиге чемпионов
Полузащитник сборной Германии Месут Озил не сможет помочь «Арсеналу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Футболист еще не оправился от простуды, из-за которой он был вынужден пропустить матч 27-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем».
Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.
Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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