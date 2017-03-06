Вратарь «Сан-Хосе» поймал шайбу воротником свитера (видео)

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс во встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд» поймал шайбу воротником свитера, сообщает «Лента.Ру».

В середине первой трети матча форвард «Миннесоты» Крис Стюарт нанес бросок и игроки «Шаркс» начали праздновать взятие ворот. Однако шайба попала голкиперу под воротник свитера, и после просмотра видеоповтора судьи не засчитали взятие ворот.

Отметим, что «Сан-Хосе» уступил «Миннесоте» со счетом 1:3.

«Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 90 очками. «Шаркс» располагаются на 3-м месте с 83 очками.