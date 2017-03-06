Вратарь «Сан-Хосе» поймал шайбу воротником свитера (видео)
Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс во встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд» поймал шайбу воротником свитера, сообщает «Лента.Ру».
В середине первой трети матча форвард «Миннесоты» Крис Стюарт нанес бросок и игроки «Шаркс» начали праздновать взятие ворот. Однако шайба попала голкиперу под воротник свитера, и после просмотра видеоповтора судьи не засчитали взятие ворот.
Отметим, что «Сан-Хосе» уступил «Миннесоте» со счетом 1:3.
«Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции НХЛ с 90 очками. «Шаркс» располагаются на 3-м месте с 83 очками.
Матч
Миннесота - Сан-Хосе - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Паризе (Поминвилль, Сутер), 11:06 (1:0 - бол.). Стаал (Дамба), 15:24 (2:0). Карлссон (Браун, Хэйли), 18:26 (2:1). Стаал (Ханзал), 58:11 (3:1 - п.в.).
Место и дата
06 марта 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция