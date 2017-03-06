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Борис Майоров: Мотивация в плей-офф в Сорокина выше, чем у Мурыгина

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что голкипер ЦСКА Илья Сорокин превосходит вратаря «Локомотива» Алексея Мурыгина.

– Армеец Сорокин сильнее ярославца Мурыгина, – считает Майоров. – Илья – более стабильный вратарь. Да и мотивация у него выше. Как никак, Сорокин – основной вратарь нашей сборной. И понимает, что к нему из-за этого постоянно повышенное внимание. Да и спрос особый. Поэтому Илья практически ко всем поединкам подводит себя в идеальном состоянии. Потому что только так и можно поддерживать свой статус.

Напомним, что ЦСКА встретится с «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Первые два поединка пройдут в Москве.

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