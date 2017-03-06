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Задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» болельщиков не пустят на матчи Кубка конфедераций и ЧМ

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Несколько задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» (0:0) фанатов не получат паспорта болельщиков, сообщает «Радио Зенит».

Всего во время игры полиция задержала 38 фанатов обеих команд.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит сожжение атрибутики и использование пиротехники болельщиками обеих команд.

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в чемпионате «Спартака» на пять очков. 

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром». 

Отметим, паспорт болельщика – это индивидуальная карта для доступа на стадион, которая будет действовать при наличии билета на матч. Документ, по замыслу организаторов, увеличит уровень безопасности во время чемпионата мира. Кроме того, он позволит иностранцам посетить Россию без визы во время проведения ЧМ. Паспорт болельщика можно заказать в интернете, а выдача будет происходить по адресу Литейный, 26.

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