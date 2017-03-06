Михаил Осинов: Ажиотажа, как перед игрой с «МЮ», в Ростове никогда не было

Легендарный хавбек «Ростова» Михаил Осинов, ныне работающий советником президента клуба по спортивным вопросам, рассказал «Советскому спорту» о подготовке ростовчан к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

- Сколько жил в Ростове-на-Дону и выступал за местный клуб, не припомню, чтобы все до единого билеты на «Олимп-2» были раскуплены. Такого ажиотажа, как перед матчем с «МЮ», в городе не было просто никогда. Даже приезд таких грандов, как «Бавария» и «Атлетико» не воспринимался столь громко.

- «Ростов» уже привык принимать европейские топ-клубы?

- Наверное, да. В руководстве понимают, что клуб развивается в правильном направлении, раз уже не первый год к нам приезжают не только уже упомянутые команды, но и ПСВ с «Аяксом». «МЮ» - это вообще топ-уровень, бренд мирового масштаба. На эту команду хотят посмотреть все.

Встреча «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в 21:00 по московскому времени. Ответная игра на «Олд Траффорд» состоится 16 марта.