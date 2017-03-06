Матерацци уволен с поста главного тренера индийского «Ченная»
Чемпион мира-2006 в составе сборной Италии Марко Матерацци покинул пост главного тренера индийского клуба «Ченнай».
По информации официального сайта команды, контракт Матерацци был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Итальянец работал в индийском клубе с 2014 года, с момента образования Суперлиги. Причем изначально он был играющим тренером «Ченная» (сыграл 7 матчей).
Лучшие годы карьеры Марко провел в составе миланского «Интера», с которым стал пятикратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов-2009/10.
В финале чемпионата мира-2006 против сборной Франции итальянский защитник спровоцировал Зинедина Зидана, который ударил Марко головой и был удален с поля.
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