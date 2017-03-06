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Полузащитник киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Украинский полузащитник Артем Громов продолжит карьеру в футбольном клубе «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.

«В расположение команды прибыл украинский полузащитник Артем Громов, выступавший за киевское «Динамо». Он успешно прошел медосмотр и сейчас решаются юридические вопросы с его дозаявкой за «Крылья Советов», - говорится в сообщении.

Громов перешел в киевское»Динамо» весной 2016 года из «Ворсклы». За это время полузащитник провел за команду девять матчей.

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