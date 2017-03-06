«Челси» получил разрешение властей Лондона на увеличение вместимости домашней арены до 60 000 зрителей
«Челси» получил разрешение от мэра Лондона Садика Хана на реконструкцию домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж».
По проекту вместимость арены будет увеличена с 41,5 до 60 тысяч зрителей.
Chelsea have been given the go-ahead for a new 60,000-seat stadium.— BBC Sport (@BBCSport) 6 марта 2017 г.
It will cost £500m.
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Стоимость реконструкции стадиона - 500 миллионов фунтов стерлингов. Ожидается, что она будет завершена к 2021 году.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, опережая «Тоттенхэм» на семь очков.
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