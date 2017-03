Хэй перенес операцию на ахилле после боя с Белью

Экс-чемпион мира в двух весовых категория Дэвид Хэй перенес хирургическую операцию на ахилловом сухожилии.

David Haye has had surgery on the Achilles tendon he ruptured during Saturday's defeat by Tony Bellew in London.https://t.co/JzpEyNI1nZ pic.twitter.com/RcqsNT4iVZ