Александр Бубнов: Спартаковская троица сделала из Подберезкина Месси

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак», уже в дебюте встречи 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) должен был снимать все вопросы о победителе.

- После первого гола «Спартак» должен был усилить давление, чтобы добить «Краснодар», который недавно вылетел из Кубка и мог психологически поплыть. Но гости, видимо, не ожидали, что смогут так легко выйти вперед и сели в оборону. Гол «Краснодара» вообще ничего не предвещало. Зачем Ещенко отдал мяч Подберезкину? Выбей в центр, оставь его в ногах... Затем Кутепов и Комбаров. Это просто смех! Куда они полетели? Это же касается и Глушакова, который не должен был бросаться. Эта троица сделала из Подберезкина Месси. «Спартак» имел численное преимущество в этом эпизоде, но умудрился пропустить. Даже Данила Козловский поразился, - цитирует Бубнова Sportbox.