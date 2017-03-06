Александр Бубнов: Спартаковская троица сделала из Подберезкина Месси
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак», уже в дебюте встречи 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) должен был снимать все вопросы о победителе.
- После первого гола «Спартак» должен был усилить давление, чтобы добить «Краснодар», который недавно вылетел из Кубка и мог психологически поплыть. Но гости, видимо, не ожидали, что смогут так легко выйти вперед и сели в оборону. Гол «Краснодара» вообще ничего не предвещало. Зачем Ещенко отдал мяч Подберезкину? Выбей в центр, оставь его в ногах... Затем Кутепов и Комбаров. Это просто смех! Куда они полетели? Это же касается и Глушакова, который не должен был бросаться. Эта троица сделала из Подберезкина Месси. «Спартак» имел численное преимущество в этом эпизоде, но умудрился пропустить. Даже Данила Козловский поразился, - цитирует Бубнова Sportbox.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция