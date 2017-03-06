Ондрей Моравец: Антидопинговая система в России абсолютно не работает

Обладатель трех олимпийских медалей чешский биатлонист Ондрей Моравец прокомментировал лишение Тюмени права принять чемпионат мира-2021.

- Я думаю, что решение верное, потому что после того, что произошло в Рио, Организационный Комитет не должен был разрешать России подавать заявку на право проведения Чемпионата мира. IBU сделал ошибку, разрешив Тюмени принять участие, и она выиграла, но отмена этого решения – это хорошо, потому что сейчас в России антидопинговая система абсолютно не работает, это плохо для спорта, поэтому это правильное наказание, - заявил Моравец в интервью Biathlon.life.

Напомним, 32-летний Ондрей Моравец выиграл две серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи.

А в 2015 году он стал чемпионом мира в смешанной эстафете.

