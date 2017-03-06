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Жулиано: Моя мечта – сыграть за сборную на чемпионате мира

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от вызова в сборную на матчи южноамериканского отбора к чемпионату мира-2018.

- Моя мечта сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира. Чтобы этого добиться, я должен продолжать работать в «Зените» и показывать хороший результат. Всякий раз, когда объявляют состав сборной, я сильно волнуюсь. При предыдущем тренере я старался об этом не думать, но Тите меня хорошо знает, поэтому волнение увеличивается, - приводит слова Жулиано esporte.uol.

Напомним, Жулиано получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Уругвая и Парагвая. Игры пройдут 24 и 29 марта. Бразилия с 27 очками после 12 матчей лидирует в южноамериканском отборе. На втором месте Уругвай с 23 очками.

За «Зенит» Жулиано выступает с лета 2016 года. Во время своих выступлений за петербургский клуб игрок несколько раз вызывался в сборную Бразилии.

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