Денис Попов: Самедов в игре с «Краснодаром» ничего не показал
Главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от матча «Краснодар» - «Спартак» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.
- Матчи между прямыми конкурентами всегда проходят интересно, а первые или заключительные это встречи, разницы нет. Да, в матче ЦСКА и «Зенита» было не так много голевых моментов, но по накалу краснодарской игре он не уступает.
При определенных раскладах и «Спартак» мог выиграть, и «Краснодар». Ничья закономерна – каждая из команд была лучшей в определенных моментах, но в целом матч получился равным.
Луис Адриано произвел хорошее впечатление, а Самедов, по-моему, ничего не показал. Думаю, что если бы играл Промес, то «Спартаку» было бы полегче – в таком случае он, скорее всего, победил бы, - рассказал Попов в интервью порталу Euro-Football.ru.
По итогам 18-го тура «Спартак» сохранил 5-очковый отрыв от «Зенита» в турнирной таблице РФПЛ.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция