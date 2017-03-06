Денис Попов: Самедов в игре с «Краснодаром» ничего не показал

Главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от матча «Краснодар» - «Спартак» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.

- Матчи между прямыми конкурентами всегда проходят интересно, а первые или заключительные это встречи, разницы нет. Да, в матче ЦСКА и «Зенита» было не так много голевых моментов, но по накалу краснодарской игре он не уступает.

При определенных раскладах и «Спартак» мог выиграть, и «Краснодар». Ничья закономерна – каждая из команд была лучшей в определенных моментах, но в целом матч получился равным.

Луис Адриано произвел хорошее впечатление, а Самедов, по-моему, ничего не показал. Думаю, что если бы играл Промес, то «Спартаку» было бы полегче – в таком случае он, скорее всего, победил бы, - рассказал Попов в интервью порталу Euro-Football.ru.

По итогам 18-го тура «Спартак» сохранил 5-очковый отрыв от «Зенита» в турнирной таблице РФПЛ.









