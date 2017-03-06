Маурицио Сарри: Попытаемся создать «Реалу» проблемы

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

- Все давление идет на «Реал». Они - чемпионы мира, самый богатый и сильный клуб. Поэтому они просто обязаны пройти дальше. Однако наши болельщики - тоже чемпионы мира и Европы. Так что посмотрим завтра, чем все закончится. Наверное, «Реал» выйдет дальше, ведь они забивают уже в 46 матчах подряд. Но мы в любом случае попытаемся создать ему проблемы.

Я уверен, что у нас будут шансы в атаке. В таких матчах ты не должен думать о том, сколько будет моментов. Ты должен реализовать все из них. У нас небольшие шансы на выход в четвертьфинал, но мы должны сделать все, чтобы добиться этого. Думаю, мы должны быть довольны, независимо от результата. Больше всего надеюсь на то, что такие матчи в будущем станут для нас обыденными, - приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой игре «Наполи» уступил на выезде со счетом 1:3.