Virtus.pro объявила о назначении менеджера и тренера состава по Dota 2

Организация Virtus.pro объявила о временном назначении Дениса «Podox» Пестрецова на должность менеджера состава по Dota 2 и Ивана «Artstyle» Антонова на должность тренера команды.



«В рамках подготовки к Kiev Major мы приняли решение укрепить наш Dota-состав опытными кадрами. Сегодня я рад сообщить, что в ближайшее время с командой в роли тренера будет работать Иван «Artstyle» Антонов, а Денис «Podox» Пестрецов присоединился к нам в качестве менеджера», — заявил Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro.



Денис «Podox» Пестрецов ранее работал в организации RoX на должности менеджера составов по дисциплинам Dota 2 и StarCraft II, а Иван «Artstyle» Антонов в прошлом профессиональный игрок в Dota 2, чемпион The International 2011 года в составе Natus Vincere.



Источник