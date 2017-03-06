Марек Гамшик: Я уверен, что «Наполи» сможет забить «Реалу»

Капитан «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от предстоящего матча от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

- Соперник очень опасен в нападении, они могут нанести удар в любой момент. Нам нужно хорошо защищаться, использовать нашу уверенность и тактику, чтобы создавать им проблемы, как только выпадет возможность.

Это важнейший матч. Мы не должны чувствовать давление, а должны наслаждаться моментом, ведь встречаемся с великой командой, в составе которой полно чемпионов. Мы будем противостоять самой успешной команде в мире. Но это должно только придать нам энергии, как и импульс, который мы получим от наших болельщиков. Весь город будет ждать этого момента, болельщики будут нас горячо поддерживать. Думаю, гимн будет слышно даже в Турине.

Мы должны выйти на поле и атаковать, ведь мы это и делаем все время. Обычно дома мы всегда забиваем, и я уверен, что мы можем это снова сделать и против «Реала», - приводит слова Гамшика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой игре «Наполи» уступил на выезде со счетом 1:3.