«Манчестер Юнайтед» предупредил своих фанатов об опасности нападений в Ростове
«Манчестер Юнайтед» сделал массовую рассылку с предостережением своим болельщикам, которые собираются посетить выездной матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».
Клуб рекомендует фанатам «не привлекать внимания атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку».
Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта (начало игры - в 21:00).
На предыдущей стадии турнира российский клуб выбил из борьбы пражскую «Спарту».
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