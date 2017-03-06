«Манчестер Юнайтед» предупредил своих фанатов об опасности нападений в Ростове

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Тайрон Мингз: Я неумышленно наступил на голову Ибрагимовичу (фото) Защитник «Борнмута» Тайрон Мингз после матча 27-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:1) прокомментировал свои единоборства со Златаном Ибрагимовичем.

Жозе Моуринью: Судьи провели хороший матч Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча против «Борнмута» в 27-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Борнмутом», Ибрагимович не реализовал пенальти «Манчестер Юнайтед» не смог реализовать численное преимущество во встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом». Матч на стадионе «Олд Траффорд» завершился вничью (1:1).

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