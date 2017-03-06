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«Манчестер Юнайтед» предупредил своих фанатов об опасности нападений в Ростове

Источник:  Daily MailКомментарии

«Манчестер Юнайтед» сделал массовую рассылку с предостережением своим болельщикам, которые собираются посетить выездной матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

Клуб рекомендует фанатам «не привлекать внимания атрибутикой во время прогулки по городу или подхода к стадиону, а также передвигаться по Ростову-на-Дону не в одиночку». 

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта (начало игры - в 21:00).

На предыдущей стадии турнира российский клуб выбил из борьбы пражскую «Спарту».

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