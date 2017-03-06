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Энди Роддик: Если Шарапову не хотят приглашать на «Ролан Гаррос» - это право организаторов турнира

Источник:  ESPNКомментарии

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик прокомментировал предстоящее возвращение в WTA-тур Марии Шараповой. 

- Здесь два вопроса: морали и бизнеса. Небольшие турниры только выиграют от ее участия, и я не могу их осуждать за предоставление Шараповой wild card. С турнирами «Большого шлема» - все иначе. У них более высокие стандарты и финансовый оборот, интерес к ним гораздо выше.

Если французская федерация тенниса не хочет приглашать Шарапову, это их право. Статус «Ролан Гаррос» подразумевает и более высокий уровень ответственности. Но наивно притворяться, что их положение сильно отличается от небольших турниров, которые могут действительно извлечь выгоду из присутствия Шараповой в сетке, - заявил Роддик.

Напомним, первым турниром Шараповой после дисквалификации станет Porsche Tennis Grand Prix, который пройдет 24-30 апреля в Штутгарте. Также ранее она получила wild card на турнире Mutua Madrid Open (6-13 мая).

Россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). 

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