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Арсен Венгер: Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительности

Источник:  BBCКомментарии

Наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи о ссоре с форвардом команды Алексисом Санчесом.

- Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительности. Алексис - преданный команде игрок. Иногда его поведение выходит за рамки, но подобные истории много раз происходили в каждой команде. Я понимаю, что журналисты должны чем-то заполнять газеты, и я уважаю вашу работу. Когда ты не выигрываешь важные матчи, всегда появляются подобные истории. Надо просто принять это, - приводит слова Венгера BBC.

Ранее СМИ сообщали о намерении чилийца уйти из клуба из-за обостряющихся взаимоотношений с Венгером.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист сборной Германии провел на клубном уровне 14 матчей, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Ройса в 40 млн евро, а его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2019 года.

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