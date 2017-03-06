Хуан Мата: «Ростов» очень силен дома

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова», который пройдет в России.

- Все мы были расстроены после потери двух очков в игре с «Борнмутом». Мы показали неплохой футбол, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы добиться лучшего результата.

Все, что мы можем сделать сейчас, это смотреть в будущее. Всегда говорю, что хорошо, когда после неудачи есть возможность исправиться. Футбол не стоит на месте, он всегда дает вам еще один шанс. У нас есть четыре игры до международного перерыва, и каждый из них будет по своему сложным.

В первую очередь у нас Лига Европы и матчи с «Ростовом». Это длительная поездка, которая проверит силу команды во всех смыслах. Российская команда особенно сильно играет дома. В этом сезоне «Ростов» обыграл «Баварию» и «Аякс». Это дает представление о том, что это крепкий соперник, - приводит слова Маты официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что матч «Ростов» — «МЮ» состоится 9 марта в 20:30 по московскому времени.