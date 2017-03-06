Матч 19-го тура РФПЛ «Арсенал» - «Урал» не будет перенесен из Тулы

читайте также

«Анжи» – «Рубин». Онлайн В заключительном матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Анжи» сыграет с «Рубином».

Александр Бубнов: Считаю, что атака «Уфы» качественнее, чем у ЦСКА Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил атаку ЦСКА и «Уфы».

Александр Бубнов: Самая мощная атака в РФПЛ – у «Ростова» и «Спартака» Футбольный эксперт Александр Бубнов по окончании 18-го тура РФПЛ оценил атаку московского «Спартака».

Денис Попов: Самедов в игре с «Краснодаром» ничего не показал Главный тренер майкопской «Дружбы» Денис Попов поделился впечатлениями от матча «Краснодар» - «Спартак» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.

Жулиано: Моя мечта – сыграть за сборную на чемпионате мира Бразильский полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от вызова в сборную на матчи южноамериканского отбора к чемпионату мира-2018.

Александр Бубнов: Спартаковская троица сделала из Подберезкина Месси Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак», уже в дебюте встречи 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2) должен был снимать все вопросы о победителе.

Полузащитник киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Крыльях Советов» Украинский полузащитник Артем Громов продолжит карьеру в футбольном клубе «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.

Дмитрий Назаров: С холодным носом в футбол не играют. У «Спартака» нос – горячий Популярный актер и ярый болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в интервью «Советскому спорту» рассказал об игре «Спартака».

Задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» болельщиков не пустят на матчи Кубка конфедераций и ЧМ Несколько задержанных на матче ЦСКА – «Зенит» (0:0) болельщиков не получат паспорта болельщиков, сообщает «Радио Зенит».

РФПЛ. 18-й тур. «Анжи» примет «Рубин» и другие матчи Все матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».

Еременко подаст в CAS апелляцию на решение УЕФА о своей дисквалификации Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА о его двухлетней дисквалификации.

Валерий Чалый: Сейчас у «Краснодара» большие проблемы с составом Бывший главный тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый дал комментарий по матчу 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» (2:2).

Гендиректор «Томи»: После «Ростова» боюсь, какая ситуация будет в матче с ЦСКА Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев признался, что после разгромного поражения от «Ростова» (0:6) исход следующей встречи чемпионата России с ЦСКА вызывает у него большие опасения.

Визит Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» связан со съемками фильма «Тренер» (фото) По информации «Советского спорта», визит известного актера Данилы Козловского на матч «Краснодар» – «Спартак» (2:2) связан со съемками фильма «Тренер».

УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко УЕФА оставил в силе дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года, отклонив апелляцию футболиста, сообщает официальный твиттер армейцев.

«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых «Советский спорт» подводит предварительные итоги 18-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

Глушаков повредил мышцу бедра и пропустит матч с «Анжи» Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший поле на 82-й минуте воскресного матча с «Краснодаром» (2:2), прошел сегодня медицинское обследование.

Защитник «Амкара» Конде вызван в сборную Гвинеи Защитник «Амкара» Секу Конде получил вызов в сборную Гвинеи, которой предстоит провести два товарищеских матча, сообщается на официальном сайте пермского клуба.

Луис Адриано: Рад, что дебютировал за «Спартак» и забил свой первый гол Нападающий «Спартака» Луис Адриано сообщил, что рад своему дебюту за «Спартак» в матче с «Краснодаром».