Матч 19-го тура РФПЛ «Арсенал» - «Урал» не будет перенесен из Тулы
Сегодня на тульском стадионе «Арсенал» побывала комиссия, признавшая состояние поля пригодным для проведения матча «Арсенал» - Урал».
Напомним, что ранее глава РФПЛ Сергей Прядкин выражал обеспокоенность готовностью ряда стадионов, в том числе и тульского, к весенним матчам.
Матч «Арсенал» - «Урал» пройдет в пятницу, 10 марта. Начало встречи в 19:00. Туляки занимают 15-ое место в таблице РФПЛ с 12 очками, «Урал» - 12-й, у него 17 очков.
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