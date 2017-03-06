Александр Бубнов: Самая мощная атака в РФПЛ – у «Ростова» и «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов по окончании 18-го тура РФПЛ оценил атаку московского «Спартака».

- Самая мощная атака в РФПЛ – у «Ростова» и «Спартака». У москвичей Фернандес стал играть агрессивней. Еще Промес есть, который не играл с «Краснодаром». Вполне возможно, что после возвращения Промеса на скамейку сядет Самедов.



Я первоначально говорил, что в основе «Спартака» одновременно могут играть Адриано и Зе Луиш. У Адриано лучше техника. У него голевое чутье получше. Зе Луиш супер играет головой. По объему работы Зе Луиш может больше выполнять действия на поле. А Адриано – наконечник копья, чтобы убивать. Они оба очень быстрые, могут продавить оборону. У ЦСКА близко нет такого потенциала в атаке, - приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что в минувшем туре «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).