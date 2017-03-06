FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингзу в агрессивном поведении

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингзу в агрессивном поведении. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Обвинения FA связано с двумя инцидентами в концовке первого тайма матча в рамках 27-го тура, оставшиеся без внимания арбитра, но зафиксированные видеокамерами.

Сначала Мингз, перепрыгивая Ибрагимовича, наступил ему на голову, а затем шведский нападающий в ходе верховой борьбы ударил защитника локтем. После матча в интервью СМИ оба признались в случайности произошедшего.

Футбольная ассоциация дала обоим футболистам время до 18 часов вторника, чтобы дать объяснения по предъявленному обвинению.