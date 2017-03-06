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FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингзу в агрессивном поведении

Источник:  Официальный сайт FAКомментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения форварду «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингзу в агрессивном поведении. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Обвинения FA связано с двумя инцидентами в концовке первого тайма матча в рамках 27-го тура, оставшиеся без внимания арбитра, но зафиксированные видеокамерами.

Сначала Мингз, перепрыгивая Ибрагимовича, наступил ему на голову, а затем шведский нападающий в ходе верховой борьбы ударил защитника локтем. После матча в интервью СМИ оба признались в случайности произошедшего.

Футбольная ассоциация дала обоим футболистам время до 18 часов вторника, чтобы дать объяснения по предъявленному обвинению.

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