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Карл-Хайнц Румменигге: Матч с «Арсеналом» в Лондоне - это не пикник

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предостерег команду от недооценки соперника в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

- Это будет не пикник для команды, а Лига чемпионов. Нельзя думать, что «Бавария» уже прошла «Арсенал». Да, мы одной ногой в следующей стадии. Но надо серьезно и уважительно отнестись к сопернику, - заявил Румменигге.

Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.

Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.

Матч

Арсенал - Бавария

Место и дата

07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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