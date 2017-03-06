Карл-Хайнц Румменигге: Матч с «Арсеналом» в Лондоне - это не пикник
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предостерег команду от недооценки соперника в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».
- Это будет не пикник для команды, а Лига чемпионов. Нельзя думать, что «Бавария» уже прошла «Арсенал». Да, мы одной ногой в следующей стадии. Но надо серьезно и уважительно отнестись к сопернику, - заявил Румменигге.
Напомним, в первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» нанесла поражение «канонирам» со счетом 5:1.
Ответная встреча будет сыграна во вторник, 7 марта в Лондоне.
Матч
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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