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Андрей «BULBAZABP» Солохов: Студия аналитики 90% эфирного времени рофлят и только 10% уделяют игре

Комментарии

Аналитик Riot Games Russia Андрей «BULBAZABP» Солохов в интервью порталу Empire.gg поделился мнением о работе студии аналитики в Dota 2.

«В Dota, например, есть сформированное комьюнити, которое смотрит определенных людей. Они, по сути, и делают рейтинги. Та же «Студия Аналитики»: Faker, Dread, Jotm, Artstyle, PGG. Люди, которых СНГ-комьюнити просто нереально обожает. Что делает «Студия Аналитики» на своих трансляциях? Они 90% эфирного времени рофлят и только 10% уделяют игре. И за это их смотрят.

Наш формат сильно отличается. У нас нет такого, что мы можем 10-15 минут просто рофлить. Наверное, «Студии Аналитики» проще. Но тут уже кто за чем гонится. У нас более спортивный формат. Больший упор идет именно на подачу информации, а не на развлечение зрителей», — заявил Солохов.

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