Александр Бубнов: Считаю, что атака «Уфы» качественнее, чем у ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил атаку ЦСКА и «Уфы».

- На мой взгляд, более качественные исполнители в атаке у «Уфы», чем у ЦСКА. Сысуев, Фатай, Игбун сильнее, чем те игроки в атаке, что есть у «армейцев». И это однозначно, на мой взгляд. Чалов в ЦСКА только начинает. Витиньо, по-моему, ехал и думал, что он за два года окреп и сейчас в России будет рвать все. А приехал и не понял, он мяча не видел в матче с «Зенитом». Гончаренко его за руку водил, показывая, что надо делать. Но тренер, кажется, показывал не то, как надо атаковать, а как защищаться, - приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что ЦСКА в минувшем туре сыграл вничью с «Зенитом» (0:0). «Уфа» оказалась сильнее «Терека» (0:1).