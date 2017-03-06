Арсений Логашов: «Тосно» по силам выйти в премьер-лигу
Защитник «Тосно»
Арсений Логашов поделился ожиданиями от выступления команды во второй части
сезона ФНЛ.
- Я верю, что у нас собраны сильные футболисты, и что нам по
силам выйти в премьер-лигу. Многое решат такие вещи, как настрой, дисциплина,
соблюдение тактики на игру. А по индивидуальным качествам, которые есть у наших
футболистов, мы должны выходить в РФПЛ, - приводит слова Логашова официальный
сайт «Тосно».
Напомним, «Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ.
На первом месте с 54 очками идет «Динамо». Первый матч в первенстве после
зимнего перерыва команда из Ленинградской области проведет 8 марта в Ярославле
против «Шинника».
Логашов стал игроком «Тосно» в феврале 2017 года. Контракт с клубом
бывший защитник «Локомотива» заключил на правах свободного агента.